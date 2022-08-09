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Дерек Чисора ответил Тайсону Фьюри на предложение провести третий бой

Бокс
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Дерек готов

Дерек Чисора ответил Тайсону Фьюри на предложение провести третий бой

independent.co.uk / РА

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Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора прокомментировал высказывание бывшего соперника и соотечественника Тайсона Фьюри, призвавшего его подписать контракт на их третий поединок.

"Тайсон, дружище, хватит нести чепуху. Позвони мамочке и папочке. Мамочка – Фрэнк Уоррен, а папочка – чёртов Боб Арум. Скажи им, что желаешь провести со мной время, ладно? И пришли мне бумаги, девчонка", – сказал Чисора в социальных сетях.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением судей, нанеся Чисоре дебютное поражение в карьере. Реванш состоялся в ноябре 2014 года, и на этот раз Фьюри одержал досрочную победу – угол Чисоры остановил поединок в конце 10-го раунда.

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В статье: Дерек Чисора
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