Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дерек Чисора ответил Тайсону Фьюри на предложение провести третий бой
Дерек готов
independent.co.uk / РА
Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора прокомментировал высказывание бывшего соперника и соотечественника Тайсона Фьюри, призвавшего его подписать контракт на их третий поединок.
"Тайсон, дружище, хватит нести чепуху. Позвони мамочке и папочке. Мамочка – Фрэнк Уоррен, а папочка – чёртов Боб Арум. Скажи им, что желаешь провести со мной время, ладно? И пришли мне бумаги, девчонка", – сказал Чисора в социальных сетях.
Напомним, первый поединок бойцов состоялся в июле 2011 года, и тогда Фьюри победил единогласным решением судей, нанеся Чисоре дебютное поражение в карьере. Реванш состоялся в ноябре 2014 года, и на этот раз Фьюри одержал досрочную победу – угол Чисоры остановил поединок в конце 10-го раунда.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО
- Фанаты лондонского Арсенала уже посвятили Зинченко персональный чант
- Штурм - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 09.08.2022
- Бывший чемпион мира: Если вы приставите мне пистолет к голове, я скажу, что Усик победит
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925