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Аравийцы отдали Усику права на трансляцию боя с Джошуа бесплатно

Бокс
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Аравийцы отдали Усику права на трансляцию боя с Джошуа бесплатно

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Осталось менее двух недель до боя Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Украинский чемпион пытался сделать подарок своей стране, выкупив права на трансляцию боя в Украине и сделав просмотр бесплатным (в Великобритании цена PPV 26,95 фунтов стерлингов – около 1200 гривен).

Но организаторы не позволили этого сделать, они отдали Усику права на трансляцию бесплатно, рассказал в интервью Talk SPORT промоутер украинца Александр Красюк:

Он попробовал выкупить права на трансляцию, но получил их бесплатно. Он сделал бой бесплатным для просмотра на MEGOGO, своем Youtube канале и телеканале "Суспильне".

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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