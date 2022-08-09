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Аравийцы отдали Усику права на трансляцию боя с Джошуа бесплатно
Отличная новость
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Осталось менее двух недель до боя Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
Украинский чемпион пытался сделать подарок своей стране, выкупив права на трансляцию боя в Украине и сделав просмотр бесплатным (в Великобритании цена PPV 26,95 фунтов стерлингов – около 1200 гривен).
Но организаторы не позволили этого сделать, они отдали Усику права на трансляцию бесплатно, рассказал в интервью Talk SPORT промоутер украинца Александр Красюк:
Он попробовал выкупить права на трансляцию, но получил их бесплатно. Он сделал бой бесплатным для просмотра на MEGOGO, своем Youtube канале и телеканале "Суспильне".
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