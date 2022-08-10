Промоутер Фьюри: Тайсон ждет результата боя Усик - Джошуа

Промоутер Боб Арум рассказал, собирается ли Тайсон Фьюри провести бой с Дереком Чисорой. Британец ждет возможность сразиться с чемпионом поединка Александр Усик – Энтони Джошуа за все пояса.

"Я уверен, что Тайсон просто дурачился. Проснулся утром и решил развлечься. Зачем ему этот бой? Он ждет результата боя Усик - Джошуа, чтобы потом рассмотреть вариант поединка за все пояса", - уверен Арум.