  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Фьюри: Тайсон ждет результата боя Усик - Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Фьюри: Тайсон ждет результата боя Усик - Джошуа

Бокс
(1 голосов)

Цыганский король не думает останавливаться на достигнутом

Промоутер Фьюри: Тайсон ждет результата боя Усик - Джошуа

Новина українською

Промоутер Боб Арум рассказал, собирается ли Тайсон Фьюри провести бой с Дереком Чисорой. Британец ждет возможность сразиться с чемпионом поединка Александр Усик – Энтони Джошуа за все пояса.

"Я уверен, что Тайсон просто дурачился. Проснулся утром и решил развлечься. Зачем ему этот бой? Он ждет результата боя Усик - Джошуа, чтобы потом рассмотреть вариант поединка за все пояса", - уверен Арум.

Читайте такжеДерек Чисора ответил Тайсону Фьюри на предложение провести третий бой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде