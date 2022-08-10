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Отец Фьюри: Джошуа победит Усика
Не стоит сбрасывать со счетов украинского чемпиона
Getty Images/Global Images Ukraine
Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), в комментарии talkSPORT рассказал, чего ожидает от реванша между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
"Если Джошуа победит, то будет ради чего играть, не правда ли? Даже я бы хотел, чтобы Тайсон с ним подрался, я бы подталкивал его сделать это.
Бой с Усиком? Почему бы и нет? Он может избить их обоих наскоком, потому почему бы и нет?
Не удивляйтесь, если Джошуа удастся победить Усика. У меня есть коварное предчувствие, что Эй Джей это сделает. У него есть заметный способ вернуться, чесно.
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