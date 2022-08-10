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Отец Фьюри: Джошуа победит Усика

Бокс
(1 голосов)

Не стоит сбрасывать со счетов украинского чемпиона

Отец Фьюри: Джошуа победит Усика

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO), в комментарии talkSPORT рассказал, чего ожидает от реванша между чемпионом WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Если Джошуа победит, то будет ради чего играть, не правда ли? Даже я бы хотел, чтобы Тайсон с ним подрался, я бы подталкивал его сделать это.

Бой с Усиком? Почему бы и нет? Он может избить их обоих наскоком, потому почему бы и нет?

Не удивляйтесь, если Джошуа удастся победить Усика. У меня есть коварное предчувствие, что Эй Джей это сделает. У него есть заметный способ вернуться, чесно.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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