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Джошуа рассказал, почему отказался от тренера Канело
Британец не хотел тренироваться вместе с Канело
фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа объяснил, почему не согласился на сотрудничество с именитым мексиканским специалистом Эдди Рейносо, известным по работе с бывшим лидером рейтинга pound-for-pound Саулем Альваресом, после поражения от украинца Александра Усика в сентябре.
"Я хотел остаться с ним один на один, чтобы не тренироваться вместе с Канело. И это одна из причин, почему мы не пошли по этому пути. Мне была нужна персональная работа, а он на тот момент был привязан к своему бойцу.
Он не мог приехать ко мне, а я базируюсь в Великобритании, поэтому мы нашли человека, который смог согласиться, учитывая все ограничения", – приводит слова бойца издание The Sun.
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