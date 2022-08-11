Усик: Если бы 12-й раунд моего боя с Джошуа продолжался еще 30 секунд или минуту, то Энтони оказался бы в нокдауне

Обладатель поясов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик предположил, что мог бы нокаутировать Энтони Джошуа в первом бою.

"Вероятно, если бы 12-й раунд продолжался еще 30 секунд или минуту, то Энтони оказался бы в нокдауне. Но я не думаю об этом, поскольку это только предположение. Случилось так, как произошло. Я отбоксировал 12 раундов и победил.

Я многому научился в первом бою. Мои тренеры не раз просматривали поединок и еще смотрят его. Мы поработаем над комбинациями, которые мы будем использовать в реванше. Я не могу раскрыть вам секреты нашей работы, но мы с тренерами многое увидели.

Я уверен, что делаю и что сделаю свою работу полностью. Но как можно быть уверенным в победе на 100%? Я не знаю. Но я знаю, что я делаю. Я работаю, боксирую, а победа – от Всевышнего", – сказал Усик.