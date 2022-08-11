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Тренер Тайсона Фьюри отреагировал на свое увольнение перед боем с Чисорой

Бокс
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Тренер пожелал боксеру удачи

Тренер Тайсона Фьюри отреагировал на свое увольнение перед боем с Чисорой

фото - boxingscene.com

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Бывший тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри Джаван Хилл, более известный как ШугарХилл Стюард, отреагировал на свою замену.

Ранее Тайсон Фьюри в своих социальных сетях сообщил, что возобновляет профессиональную карьеру и готовится к поединку с Дереком Чисорой. Также непобеждённый боксёр сообщил, что будет готовиться к бою не под руководством ШугарХилла, а вместе с Айзеком Лоу.

"Удачи тебе в этом", — написал ШугарХилл в комментариях к посту Фьюри и добавил эмодзи, закрывающий лицо ладонью.

Фьюри в профессиональной карьере провёл 33 поединка и выиграл в 32 из них, 23 нокаутом.

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В статье: Тайсон Фьюри
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