Василий Ломаченко опубликовал запись впервые за долгое время

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) опубликовал пост в Instagram об отношении к войне, которую начала россия.

Боксер разместил видео с Запорожским и Мелитопольским Митрополитом Лукой о его отношении к войне в Украине.

"Убийство – грех!".