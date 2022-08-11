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Василий Ломаченко опубликовал запись впервые за долгое время
Ничего нового
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) опубликовал пост в Instagram об отношении к войне, которую начала россия.
Боксер разместил видео с Запорожским и Мелитопольским Митрополитом Лукой о его отношении к войне в Украине.
"Убийство – грех!".
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