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Джошуа показал видео с тренировок
Британец готовится к бою с Усиком
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) накануне реванша с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (19-0, 13 КО) показал, видео со своей тренировки.
Anthony Joshua is looking ????????????????????! Those body-shots! ????????#UsykJoshua2 | August 20 pic.twitter.com/HLtIXgIQHs— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 11, 2022
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