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Александр Усик показал свою потрясающую физическую форму перед реваншем с Джошуа

Бокс
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Украинец не сбавляет обороты

Александр Усик показал свою потрясающую физическую форму перед реваншем с Джошуа

фото - boxingscene.com

Новина українською

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF/IBO Александр Усик (19-0, 13 KO) накануне реванша с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), который состоится 20 августа показал свою физическую форму.

Украинец завершает подготовку к бою. В Instagram аккаунте LomUs опубликовано видео, на котором чемпион бьет боксерскую грушу:

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В статье: Александр Усик
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