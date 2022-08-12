Бой Фьюри - Чисора может не состоятся

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) и Дерек Чисора (33-10, 23 KO) в своих соцсетях обменялись записями из-за проблем с организацией поединка:

"Смешно, что люди постоянно дают слово, а потом начинают требовать больше денег, передвигая штангу ворот. Но все дело в том, что в таких случаях я говорю им без исключения: "Пойди передерни что ли...", - написал Фьюри.

Дерек ответил:

Тайсон, я точно не из тех, кто передвигает какие-нибудь штанги. Деньги? А кто это скрывает? Понятно, что это сражение всегда было только ради денег. И еще, ты требовал, чтобы я подписал контракт? Жду не дождусь. Вот только вопрос, когда я его наконец увижу.

В команде Фьюри не относятся серьезно к возможному поединку с Чисорой.