Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бой Фьюри - Чисора может не состоятся
Контракта до сих пор нет
фото - boxingscene.com
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) и Дерек Чисора (33-10, 23 KO) в своих соцсетях обменялись записями из-за проблем с организацией поединка:
"Смешно, что люди постоянно дают слово, а потом начинают требовать больше денег, передвигая штангу ворот. Но все дело в том, что в таких случаях я говорю им без исключения: "Пойди передерни что ли...", - написал Фьюри.
Дерек ответил:
Тайсон, я точно не из тех, кто передвигает какие-нибудь штанги. Деньги? А кто это скрывает? Понятно, что это сражение всегда было только ради денег. И еще, ты требовал, чтобы я подписал контракт? Жду не дождусь. Вот только вопрос, когда я его наконец увижу.
В команде Фьюри не относятся серьезно к возможному поединку с Чисорой.
Популярное сейчас
- Российская подстилка и четыре нормальные страны. Еще пять Ассоциаций закончили для себя евросезон
- Раненые плюс разрушения: россияне нанесли массированный ракетный удар по областям Украины
- Вылет Зари, соперник Днепра-1, интерес к Малиновскому в АПЛ. Главные новости за 11 августа
- "Убийство – грех!" Ломаченко опубликовал интервью митрополита московского патриархата
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО