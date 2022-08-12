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Тайсон Фьюри: После тяжёлых переговоров я наконец решил уйти
Тайсон уже не первый раз завершает карьеру
фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри разместил новый пост в своих социальных сетях в день своего рождения, дав понять, что всё-таки завершил карьеру. Сегодня, 12 августа, ему исполнилось 34 года.
"Огромное спасибо всем, кто вносил вклад в мою карьеру на протяжении многих лет. После тяжёлых переговоров я наконец решил уйти. И в день своего рождения я говорю: бон вояж. Большое спасибо всем, особенно жене Пэрис, которая помогала мне больше, чем кто-нибудь другой", — написал Фьюри в Твиттере.
Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне.
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