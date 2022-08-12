  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон Фьюри: После тяжёлых переговоров я наконец решил уйти
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон Фьюри: После тяжёлых переговоров я наконец решил уйти

Бокс
(1 голосов)

Тайсон уже не первый раз завершает карьеру

Тайсон Фьюри: После тяжёлых переговоров я наконец решил уйти

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри разместил новый пост в своих социальных сетях в день своего рождения, дав понять, что всё-таки завершил карьеру. Сегодня, 12 августа, ему исполнилось 34 года.

"Огромное спасибо всем, кто вносил вклад в мою карьеру на протяжении многих лет. После тяжёлых переговоров я наконец решил уйти. И в день своего рождения я говорю: бон вояж. Большое спасибо всем, особенно жене Пэрис, которая помогала мне больше, чем кто-нибудь другой", — написал Фьюри в Твиттере.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде