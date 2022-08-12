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Президент WBC: "Фьюри подтвердил, что завершает карьеру"

Бокс
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Маурисио Сулейман сообщил, что Тайсон Фьюри официально уходит из бокса

Президент WBC: "Фьюри подтвердил, что завершает карьеру"

фото - boxingscene.com

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Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил ему об официальном завершении карьеры.

"Только что закончил трогательную видеоконференцию с Тайсоном Фьюри, который подтвердил, что официально идет из бокса.

Мы полностью поддерживаем его решение, о котором мечтает каждый - уйти на пенсию непобежденным и быть чемпионом мира по версии WBC.

Мы вскоре подготовим специальное прощальное мероприятие", - сказал Сулейман.

Напомним, несколько дней назад Тайсон Фьюри объявил о возобновлении карьеры, однако сегодня, 12 августа, он снова объявил, что идет из бокса.

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В статье: Тайсон Фьюри
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