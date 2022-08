Президент WBC: "Фьюри подтвердил, что завершает карьеру"

Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил ему об официальном завершении карьеры.

"Только что закончил трогательную видеоконференцию с Тайсоном Фьюри, который подтвердил, что официально идет из бокса.

Мы полностью поддерживаем его решение, о котором мечтает каждый - уйти на пенсию непобежденным и быть чемпионом мира по версии WBC.

Мы вскоре подготовим специальное прощальное мероприятие", - сказал Сулейман.

Just finished a touching video conference with @Tyson_Fury who has confirmed his official retirement from boxing . We fully support his decision which is a dream for anyone to retire undefeated and as WBC champion of the world.@WBCBoxing will prepare a special farewell event soon pic.twitter.com/2SgCRILldl