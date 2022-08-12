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Президент WBC: "Фьюри подтвердил, что завершает карьеру"
Маурисио Сулейман сообщил, что Тайсон Фьюри официально уходит из бокса
фото - boxingscene.com
Президент WBC Маурисио Сулейман рассказал, что чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил ему об официальном завершении карьеры.
"Только что закончил трогательную видеоконференцию с Тайсоном Фьюри, который подтвердил, что официально идет из бокса.
Мы полностью поддерживаем его решение, о котором мечтает каждый - уйти на пенсию непобежденным и быть чемпионом мира по версии WBC.
Мы вскоре подготовим специальное прощальное мероприятие", - сказал Сулейман.
Just finished a touching video conference with @Tyson_Fury who has confirmed his official retirement from boxing . We fully support his decision which is a dream for anyone to retire undefeated and as WBC champion of the world.@WBCBoxing will prepare a special farewell event soon pic.twitter.com/2SgCRILldl— Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) August 12, 2022
Напомним, несколько дней назад Тайсон Фьюри объявил о возобновлении карьеры, однако сегодня, 12 августа, он снова объявил, что идет из бокса.
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