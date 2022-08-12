Филипп Хргович: "Усику не стоит набирать вес перед реваншем из Джошуа"

Хорватский боксер сверхтяжелого веса Филипп Хргович (14-0, 12 КО) считает, что чемпиону WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александру Усику (19-0, 13 КО) не стоит набирать вес перед реваншем с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Не видел видео Усика. Не знаю, сколько он там набрал, но считаю, что ему не следует увеличивать свой вес перед этим поединком.

Я думаю, что Усику необходимо оставаться таким, каким он был. Его манера ведения боя построена на том, что он скор и выбрасывает много ударов.

Мне кажется, что Александру следует оставаться в своем весе. Это мое мнение, но я не знаю. Возможно, он просто положил фильтры на видео и это неправда", - сказал Хргович.

Ранее Амир Хан заявил, что Усик рассказал ему, что набрал 15 кг после первого боя с Джошуа. На взвешивании перед первым поединком украинец показал рекордные 100 кг.

Реванш пройдет 20 августа.