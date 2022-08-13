Александр Усик завершил подготовку к поединку с Джошуа. Фото

Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) завершил тренировочный лагерь к поединку против британца Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Об этом наш спортсмен написал на своей странице в Instagram, разместив фото со своими спарринг-партнерами.

Напомним, что бой Усик – Джошуа 2 состоится 20 августа в Саудовской Аравии.