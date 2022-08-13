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Тайсон: Будет сложно победить Усика, этот парень очень умен
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фото - boxingscene.com
Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон рассказал о преимуществах украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) в поединке против британца Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует Boxing Physique:
"Будет сложно победить Усика, потому что он быстрый и пробивает джеб. Джошуа необходимо научиться уходить от его джеба.
Это единственное, с чем не мог справиться Энтони. Он не мог справиться с джебом Усика и его подвижностью. Усик оказался слишком быстрым для Джошуа.
Джошуа нужно оказывать на него много давления, прессинговать его целый вечер. Энтони – мощный панчер, но против такого парня тебе нужно быть активным.
Усик много двигается, у него поставлен джеб. Этот парень очень умен" – сказал он.
Напомним, ранее Усик
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