Тайсон: Будет сложно победить Усика, этот парень очень умен

Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон рассказал о преимуществах украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) в поединке против британца Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует Boxing Physique:

"Будет сложно победить Усика, потому что он быстрый и пробивает джеб. Джошуа необходимо научиться уходить от его джеба.

Это единственное, с чем не мог справиться Энтони. Он не мог справиться с джебом Усика и его подвижностью. Усик оказался слишком быстрым для Джошуа.

Джошуа нужно оказывать на него много давления, прессинговать его целый вечер. Энтони – мощный панчер, но против такого парня тебе нужно быть активным.

Усик много двигается, у него поставлен джеб. Этот парень очень умен" – сказал он.