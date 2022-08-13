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Тайсон: Будет сложно победить Усика, этот парень очень умен

Бокс
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Тайсон: Будет сложно победить Усика, этот парень очень умен

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон рассказал о преимуществах украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) в поединке против британца Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует Boxing Physique:

"Будет сложно победить Усика, потому что он быстрый и пробивает джеб. Джошуа необходимо научиться уходить от его джеба.

Это единственное, с чем не мог справиться Энтони. Он не мог справиться с джебом Усика и его подвижностью. Усик оказался слишком быстрым для Джошуа.

Джошуа нужно оказывать на него много давления, прессинговать его целый вечер. Энтони – мощный панчер, но против такого парня тебе нужно быть активным.

Усик много двигается, у него поставлен джеб. Этот парень очень умен" – сказал он.

Напомним, ранее Усик завершил подготовку к бою с Джошуа.

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В статье: Майк Тайсон Александр Усик
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