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Джошуа показал невероятную форму перед поединком с Усиком. Фото
Украинцу будет не просто
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский супертяж Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) поделился со своими поклонниками фото из тренировочного лагеря к бою с украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО). Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Усик
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