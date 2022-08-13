Джошуа показал невероятную форму перед поединком с Усиком. Фото

Британский супертяж Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) поделился со своими поклонниками фото из тренировочного лагеря к бою с украинским чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО). Соответствующий снимок он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик завершил тренировочный лагерь к бою с Джошуа.