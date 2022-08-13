Гвоздик дал прогноз на Усик – Джошуа 2

Бывший боксер и экс-чемпион мира Александр Гвоздик спрогнозировал ход реванша между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует ISport:

"Александр победил благодаря своим феноменальным боксерским умениям, скорости и прежде всего благодаря тому, что заставил Джошуа играть в свою игру, по своим правилам.

По моему мнению, это был фантастический перформанс со стороны Александра, но не очень удачная, а точнее, абсолютно провальная стратегия со стороны Джошуа.

Победы были разные, но оружие сродни: быстрые ноги, маневренность и комбинации. Я считаю, что именно эти качества Александр тоже будет демонстрировать в реванше, не вижу смысла придумывать велосипед.

Возможно, их будет больше, потому что сейчас от Джошуа все ждут более жесткий прессинг, и, думаю, Александр также будет готов к этому.

И Усик, и Джошуа, оба понимают, что перебоксировать Сашу англичанину вряд ли удастся. Мне кажется, что Джошуа постарается навязать силовой бокс и сломать Александра. Это именно то, к чему Усик должен быть готов" – сказал он.