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Гвоздик дал прогноз на Усик – Джошуа 2
Прогноз без прогноза
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший боксер и экс-чемпион мира Александр Гвоздик спрогнозировал ход реванша между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует ISport:
"Александр победил благодаря своим феноменальным боксерским умениям, скорости и прежде всего благодаря тому, что заставил Джошуа играть в свою игру, по своим правилам.
По моему мнению, это был фантастический перформанс со стороны Александра, но не очень удачная, а точнее, абсолютно провальная стратегия со стороны Джошуа.
Победы были разные, но оружие сродни: быстрые ноги, маневренность и комбинации. Я считаю, что именно эти качества Александр тоже будет демонстрировать в реванше, не вижу смысла придумывать велосипед.
Возможно, их будет больше, потому что сейчас от Джошуа все ждут более жесткий прессинг, и, думаю, Александр также будет готов к этому.
И Усик, и Джошуа, оба понимают, что перебоксировать Сашу англичанину вряд ли удастся. Мне кажется, что Джошуа постарается навязать силовой бокс и сломать Александра. Это именно то, к чему Усик должен быть готов" – сказал он.
Напомним, что ранее свой
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