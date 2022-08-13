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Промоутер Джошуа: Энтони после победы над Усиком пойдет за Фьюри
Мы не уверены, что он куда-нибудь пойдет
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) Эдди Хирн заявил, что его подопечный после победы над украинским чемпионом мира Александром Усиком (19-0; 13 КО) встретится с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (31-0 -1;23 КО). Его слова цитирует boxingnews24.com:
"Кто-то сказал мне сегодня, что Тайсон Фьюри снова объявил о завершении карьеры. Он, наверное, так неуверен в себе. Он делает это всякий раз, когда Эй Джей сражается. Ты самопровозглашенный №1 в тяжелом весе. Почему ты беспокоишься об Энтони Джошуа?
То Фьюри не хочет денег. То он совершенно не заинтересован. То он желает половину миллиарда. Я никогда не видел столько разногласий. Посмотрим, как Эй Джей нокаутирует Александра Усика, и последует за Тайсоном Фьюри" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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