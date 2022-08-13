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Победитель боя Усик-Джошуа получит чемпионский пояс The Ring
Ранее он принадлежал Тайсону Фьюри
Фото: The Sun
Вскоре украинский боксер Александр Усик проведет второй бой с британцем Энтони Джошуа. Как сообщает журналист talkSPORT Майкл Бенсон, победитель поединка получит, среди прочего, свободный пояс чемпиона по версии The Ring.
Ранее пояс принадлежал другому британскому чемпиону по боксу Тайсону Фьюри. Однако, тот объявил о завершении профессиональной карьеры, а также о том, что освобождает чемпионский пояс.
Бой-реванш Усика с Джошуа пройдет 20 августа в Джедде, Саудовская Аравия. Первый поединок завершился победой украинского боксера благодаря единогласному решению судей.
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