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Усик возглавил авторитетный рейтинг супертяжеловесов BoxRec
Лучший боксер мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) возглавил рейтинг лучших бойцов мира в своей весовой категории BoxRec.
С первой позиции он сдвинул чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО), который позавчера 12 августа объявил о завершении карьеры.
ТОП 10 рейтинга выглядит так:
1. Александр Усик (19-0, 13 КО)
2. Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО)
3. Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО)
4. Энтони Джошуа (24-2, 22 КО)
5. Диллиан Уайт (28-3, 19 КО)
6. Джозеф Паркер (30-2, 21 КО)
7. Дерек Чисора (33-12, 23 КО)
8. Кубрат Пулев (29-3, 14 КО)
9. Джо Джойс (14-0, 13 КО)
10. Майкл Хантер (20-1-2, 14 КО)
Напомним, что ранее Усик объявил о
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