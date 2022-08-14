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Усик возглавил авторитетный рейтинг супертяжеловесов BoxRec

Бокс
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Лучший боксер мира

Усик возглавил авторитетный рейтинг супертяжеловесов BoxRec

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) возглавил рейтинг лучших бойцов мира в своей весовой категории BoxRec.

С первой позиции он сдвинул чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО), который позавчера 12 августа объявил о завершении карьеры.

ТОП 10 рейтинга выглядит так:

1. Александр Усик (19-0, 13 КО)

2. Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО)

3. Деонтей Уайлдер (42-2-1, 41 КО)

4. Энтони Джошуа (24-2, 22 КО)

5. Диллиан Уайт (28-3, 19 КО)

6. Джозеф Паркер (30-2, 21 КО)

7. Дерек Чисора (33-12, 23 КО)

8. Кубрат Пулев (29-3, 14 КО)

9. Джо Джойс (14-0, 13 КО)

10. Майкл Хантер (20-1-2, 14 КО)

Напомним, что ранее Усик объявил о выпуске собственной NFT-коллекции.

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В статье: Александр Усик
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