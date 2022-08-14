Джошуа: Мы проявили сочувствие к Усику и его стране

Британский боксер Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) рассказал о деталях организации поединка-реванша против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует Daily Mail:

"Мы искали подходящие даты для Александра и его команды. Я хотел, чтобы он был готов к бою, и чтобы это не походило на то, что мы навязываем свои условия. Я не хотел настаивать на дате, которая была нам выгодна. Усик хотел защитить свои пояса, я хотел, чтобы мы работали вместе. Таким образом, мы проявили сочувствие к нему и его стране. Я чувствую, что это сработало хорошо для всех в долгосрочной перспективе.

То, как я сражался с ним в Лондоне, было безумием. Теперь я должен лучше использовать свой рост, вес и силу. Ужасом было сидеть с этим поражением в течение одиннадцати месяцев" – сказал он.