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Джошуа: Мы проявили сочувствие к Усику и его стране

Бокс
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Джошуа: Мы проявили сочувствие к Усику и его стране

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Британский боксер Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) рассказал о деталях организации поединка-реванша против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует Daily Mail:

"Мы искали подходящие даты для Александра и его команды. Я хотел, чтобы он был готов к бою, и чтобы это не походило на то, что мы навязываем свои условия. Я не хотел настаивать на дате, которая была нам выгодна. Усик хотел защитить свои пояса, я хотел, чтобы мы работали вместе. Таким образом, мы проявили сочувствие к нему и его стране. Я чувствую, что это сработало хорошо для всех в долгосрочной перспективе.

То, как я сражался с ним в Лондоне, было безумием. Теперь я должен лучше использовать свой рост, вес и силу. Ужасом было сидеть с этим поражением в течение одиннадцати месяцев" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик выпустил свою NFT-коллекцию.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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