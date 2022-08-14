Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теофимо Лопес ярко дебютировал в первом полусреднем весе. Видео
Американец уверенно победил
Американский боксер Теофимо Лопес (17-1; 13 КО) уверенно победил в новой для себя весовой категории. После поражения от уже экс-чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-1; 10 КО) американец решил повысить свою категорию до первой полусредней.
В поединке против Педро Кампы (33-2-1; 22 КО) Теофимо уверенно победил техническим нокаутом. В течение всего боя была заметна абсолютная доминация Лопеса, соперник буквально ничего не смог ему противопоставить. В седьмом раунде американец отправил оппонента в нокдаун, тот поднялся и продолжил поединок. Однако позже рефери решил остановить сражение, поскольку не увидел сопротивления от Педро.
Видео-обзор боя:
Популярное сейчас
- Челси - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.08.2022
- Лучшая версия Неймара. ПСЖ - Монпелье 5:2. Видео голов и обзор матча
- Примера. Барселона - Райо Вальекано 0:0. Новички есть, игры нет
- Александр Усик завершил подготовку к поединку с Джошуа. Фото
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО