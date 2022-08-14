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Теофимо Лопес ярко дебютировал в первом полусреднем весе. Видео

Бокс
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Американец уверенно победил

Теофимо Лопес ярко дебютировал в первом полусреднем весе. Видео

UA-Футбол
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Американский боксер Теофимо Лопес (17-1; 13 КО) уверенно победил в новой для себя весовой категории. После поражения от уже экс-чемпиона мира в легком весе Джорджа Камбососа (20-1; 10 КО) американец решил повысить свою категорию до первой полусредней.

В поединке против Педро Кампы (33-2-1; 22 КО) Теофимо уверенно победил техническим нокаутом. В течение всего боя была заметна абсолютная доминация Лопеса, соперник буквально ничего не смог ему противопоставить. В седьмом раунде американец отправил оппонента в нокдаун, тот поднялся и продолжил поединок. Однако позже рефери решил остановить сражение, поскольку не увидел сопротивления от Педро.

Видео-обзор боя:

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В статье: Теофимо Лопес
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