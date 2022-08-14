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Боб Арум дал прогноз на бой Усик – Джошуа 2
Более чем убедительно
Известный американский промоутер Боб Арум сделал свой прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует ESNEWS:
"Я думаю, что Усик победит Джошуа. Роберт Гарсия – это отличный тренер, но кого из супертяжеловесов он тренировал? Я считаю, что Усик лучше как боец и если бы я делал ставку на этот поединок, то поставил бы на Александра" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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