Боб Арум дал прогноз на бой Усик – Джошуа 2

Известный американский промоутер Боб Арум сделал свой прогноз на бой-реванш между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует ESNEWS:

"Я думаю, что Усик победит Джошуа. Роберт Гарсия – это отличный тренер, но кого из супертяжеловесов он тренировал? Я считаю, что Усик лучше как боец ​​и если бы я делал ставку на этот поединок, то поставил бы на Александра" – сказал он.