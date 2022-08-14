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Усик о Фьюри: Мне хочется смеяться всякий раз, когда я вижу и слушаю его
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Украинский супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) рассказал о своем впечатлении от поведения чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО). Слова украинца цитирует mirror.co.uk:
"Мне хочется смеяться всякий раз, когда я вижу и слушаю его. В лицо он говорит совсем другие вещи, но я не расскажу вам, что мне лично говорил Тайсон" – сказал он.
Отметим, что 12 августа Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры.
Напомним, что ранее Усик
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