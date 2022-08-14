Известный британский супертяж сравнил Усика с Тайсоном

Британский супертяж Джо Джойс (14-0; 13 КО) нашел общее в манере ведение боя украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усик (19-0; 13 КО) и легендарного Майка Тайсона.

"Если посмотреть сейчас на Усика, он выглядит опасным. Он набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона. Так что Усик улучшил свою игру. Конечно, Джошуа тоже повысил свой уровень, так что я думаю, что это будет огненный бой. Не могу дождаться его, чтобы увидеть результат. Я посмотрю поединок по телевизору.

Кажется, что Усик в огне, и он уже побеждал Джошуа. Так что все выглядит не очень хорошо для Энтони, но у него есть шанс панчера. Давайте посмотрим, над чем он работал со своей новой командой и что сменил. Если он получится более агрессивным, то это будет горячий поединок. Это будет увлекательно, я очень жду бой" – сказал он.