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Известный британский супертяж сравнил Усика с Тайсоном
У них есть что-то общее
фото - boxingscene.com
Британский супертяж Джо Джойс (14-0; 13 КО) нашел общее в манере ведение боя украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усик (19-0; 13 КО) и легендарного Майка Тайсона.
"Если посмотреть сейчас на Усика, он выглядит опасным. Он набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона. Так что Усик улучшил свою игру. Конечно, Джошуа тоже повысил свой уровень, так что я думаю, что это будет огненный бой. Не могу дождаться его, чтобы увидеть результат. Я посмотрю поединок по телевизору.
Кажется, что Усик в огне, и он уже побеждал Джошуа. Так что все выглядит не очень хорошо для Энтони, но у него есть шанс панчера. Давайте посмотрим, над чем он работал со своей новой командой и что сменил. Если он получится более агрессивным, то это будет горячий поединок. Это будет увлекательно, я очень жду бой" – сказал он.
Напомним, что ранее Майк Тайсон
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