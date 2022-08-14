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Известный британский супертяж сравнил Усика с Тайсоном

Бокс
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У них есть что-то общее

Известный британский супертяж сравнил Усика с Тайсоном

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Британский супертяж Джо Джойс (14-0; 13 КО) нашел общее в манере ведение боя украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усик (19-0; 13 КО) и легендарного Майка Тайсона.

"Если посмотреть сейчас на Усика, он выглядит опасным. Он набрал массу и уклоняется от ударов в стиле Майка Тайсона. Так что Усик улучшил свою игру. Конечно, Джошуа тоже повысил свой уровень, так что я думаю, что это будет огненный бой. Не могу дождаться его, чтобы увидеть результат. Я посмотрю поединок по телевизору.

Кажется, что Усик в огне, и он уже побеждал Джошуа. Так что все выглядит не очень хорошо для Энтони, но у него есть шанс панчера. Давайте посмотрим, над чем он работал со своей новой командой и что сменил. Если он получится более агрессивным, то это будет горячий поединок. Это будет увлекательно, я очень жду бой" – сказал он.

Напомним, что ранее Майк Тайсон дал свой прогноз на бой Усик – Джошуа 2.

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В статье: Майк Тайсон Александр Усик
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Источник:
fightnews.info

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