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Промоутер: Усик проводит под водой 4 минуты и 40 секунд без воздуха
Машина
фото - boxingscene.com
Известный промоутер Эгис Климас поделился своими ожиданиями от поединка Усик – Джошуа 2 и рассказал информацию о тренировочном лагере украинца.
"Я слышал, что Усик feel, very feel. Я только вчера вернулся из Дубая, где он закончил тренировочный лагерь. Усик готов. Трудно сказать, что происходит у него в голове, но он очень сильный, очень усердно тренируется – проплывает 10 километров, проезжает 100 километров на велосипеде, проводит под водой 4 минуты и 40 секунд без воздуха. Я думаю, что он очень хорошо готов.
Трудно сказать, будет ли Джошуа опаснее. Всё покажет ринг. Я уверен, что Джошуа изучал Усика. Они уже делили ринг в течение 12 раундов. Они знают друг друга. Будет любопытно.
Я никогда не даю прогнозов, но надеюсь, что на этот раз Усик остановит Джошуа" – сказал он.
Напомним, что ранее Джо Джойс
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