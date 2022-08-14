  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри получил дедлайн, когда он должен официально уйти из бокса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри получил дедлайн, когда он должен официально уйти из бокса

Бокс
(1 голосов)

Ждать не долго

Фьюри получил дедлайн, когда он должен официально уйти из бокса

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) получил дедлайн, когда он должен официально объявить об уходе от бокса и отказаться от титула. Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.

"Мы подождем до 26 августа. Это крайний срок для официального подтверждения их окончательного решения. Мы не торопимся. Он был великим героем на ринге и вне его.

Мы говорили с его промоутером, что если он подтвердит свой уход на пенсию, то мы устроим большой праздник в его честь в Мексике.

Он решил расстаться с боксом, несмотря на то, что он был на вершине своей карьеры. У него прекрасная семья, он наслаждается жизнью, и ему все еще есть что дать как на ринге, так и вне его" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик рассказал об общении с Фьюри.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
boxingscene

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде