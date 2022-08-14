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Фьюри получил дедлайн, когда он должен официально уйти из бокса
Ждать не долго
фото - boxingscene.com
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) получил дедлайн, когда он должен официально объявить об уходе от бокса и отказаться от титула. Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман.
"Мы подождем до 26 августа. Это крайний срок для официального подтверждения их окончательного решения. Мы не торопимся. Он был великим героем на ринге и вне его.
Мы говорили с его промоутером, что если он подтвердит свой уход на пенсию, то мы устроим большой праздник в его честь в Мексике.
Он решил расстаться с боксом, несмотря на то, что он был на вершине своей карьеры. У него прекрасная семья, он наслаждается жизнью, и ему все еще есть что дать как на ринге, так и вне его" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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