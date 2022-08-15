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Василий Ломаченко снова попал в скандал
Боксер в своем репертуаре
Бывший чемпион мира Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) после начала полномасштабной войны в Украине так и не выступил в поддержку Украины.
В последнем сообщении на своей странице в Instagram украинец опубликовал вторую часть интервью со скандально известным митрополитом Лукой.
Если Бог с нами, то какая разница, кто против нас, – написал боксер.
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