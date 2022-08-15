Александр Красюк: Усик выглядит как киборг

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал о подготовке боксера к поединку против Энтони Джошуа.

"Вы могли видеть Усика на его недавних видео. Он выглядит как киборг. Последние месяцы он прошел через ад, но это его не сломило, а сделало лишь сильнее. Я никогда не видел его таким нацеленным на успех. Александр принял решение в столь сложное время выйти на бой".

"Он получил большую поддержку наших военных. Все в мире должны знать, что Украина – страна свободных, открытых, сильных и вдохновенных людей. Усик через бокс доносит это до мира", - сказал Красюк.

Реванш состоится 20 августа.