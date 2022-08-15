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Эгис Климас: Я думаю, что Тайсон Фьюри вернётся
Многие не верят в уход Тайсона Фьюри
Менеджер украинского боксёра Александра Усика Эгис Климас заявил, что не верит в уход чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри из профессионального бокса.
12 августа Фьюри во второй раз за несколько месяцев объявил о завершении карьеры. Незадолго до этого британец заявил, что возвращается на ринг, чтобы провести бой с Дереком Чисорой.
"Я поверю в то, что Фьюри уходит в отставку, только тогда, когда увижу официальное заявление, что пояс WBC вакантен. Я ему не верю, Тайсон — блестящий артист. Он очень хорош в продвижении боёв, так что, я думаю, он вернётся, чтобы провести поединок с победителем боя Джошуа — Усик", — сказал Климас в интервью iFL TV.
На счету Тайсона Фьюри 33 боя в профессиональном боксе. Он одержал победы в 32 из них, а ещё один поединок закончился вничью.
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