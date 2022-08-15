  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эгис Климас: Я думаю, что Тайсон Фьюри вернётся
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эгис Климас: Я думаю, что Тайсон Фьюри вернётся

Бокс
(1 голосов)

Многие не верят в уход Тайсона Фьюри

Эгис Климас: Я думаю, что Тайсон Фьюри вернётся

Новина українською

Менеджер украинского боксёра Александра Усика Эгис Климас заявил, что не верит в уход чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри из профессионального бокса.

12 августа Фьюри во второй раз за несколько месяцев объявил о завершении карьеры. Незадолго до этого британец заявил, что возвращается на ринг, чтобы провести бой с Дереком Чисорой.

"Я поверю в то, что Фьюри уходит в отставку, только тогда, когда увижу официальное заявление, что пояс WBC вакантен. Я ему не верю, Тайсон — блестящий артист. Он очень хорош в продвижении боёв, так что, я думаю, он вернётся, чтобы провести поединок с победителем боя Джошуа — Усик", — сказал Климас в интервью iFL TV.

На счету Тайсона Фьюри 33 боя в профессиональном боксе. Он одержал победы в 32 из них, а ещё один поединок закончился вничью.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Эгис Климас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде