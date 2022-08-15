Эгис Климас: Василий Ломаченко возвращается и уезжает в Америку

Менеджер бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василий Ломаченко Эгис Климас рассказал, когда его клиент вернется в ринг.

"Василий Ломаченко возвращается и уезжает в Америку.

Будем готовиться. Соперник пока еще неизвестен. Больше официально будем объявлять в тот момент, когда он будет в Америке на этой неделе", - сказал Климас.

Напомним, что Ломаченко может провести бой 22 октября.