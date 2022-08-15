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Эгис Климас: Василий Ломаченко возвращается и уезжает в Америку

Бокс
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Сейчас все обгаваривают позицию украинца относительно войны в Украине

Эгис Климас: Василий Ломаченко возвращается и уезжает в Америку

Фото: twitter.com/VasylLomachenko

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Менеджер бывшего чемпиона мира в трех дивизионах Василий Ломаченко Эгис Климас рассказал, когда его клиент вернется в ринг.

"Василий Ломаченко возвращается и уезжает в Америку.

Будем готовиться. Соперник пока еще неизвестен. Больше официально будем объявлять в тот момент, когда он будет в Америке на этой неделе", - сказал Климас.

Напомним, что Ломаченко может провести бой 22 октября.

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В статье: Эгис Климас
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Источник:
Tribuna

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