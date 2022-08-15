  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Александр Гвоздик может вернуться в бокс
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Гвоздик может вернуться в бокс

Бокс
(1 голосов)

Об этом он рассказал в одном из интервью

Александр Гвоздик может вернуться в бокс

Новина українською

Украинский экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) в интервью YouTube-канала Студия бокса Виктора Ялимова анонсировал возвращение в ринг.

"Сейчас действительно смотрю в этом направлении. Чтобы не быть голословным, конкретики пока никакой нет. Но тренируюсь, говорю.

Даже есть возможные даты, но говорить пока не о чем. Хочу вернуться, есть желания, планы. Сказать, что это произойдет на 100%, пока не могу, но с большой вероятностью да.

Если говорить о тренере, то я думаю, что буду работать с Марко Контрерасом, моим первым наставником. На данный момент менеджера нет.

Не знаю, буду ли работать с Эгисом Климасом. Скорее нет. Сейчас говорю с другими. Пока никаких договоренностей кроме устного договора о намерениях.

Пока неясна ситуация. Хочу, желание есть, а там увидим.

Напомним, что Гвоздик завершил карьеру в июне 2020 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Гвоздик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде