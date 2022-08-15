Александр Гвоздик может вернуться в бокс

Украинский экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) в интервью YouTube-канала Студия бокса Виктора Ялимова анонсировал возвращение в ринг.

"Сейчас действительно смотрю в этом направлении. Чтобы не быть голословным, конкретики пока никакой нет. Но тренируюсь, говорю.

Даже есть возможные даты, но говорить пока не о чем. Хочу вернуться, есть желания, планы. Сказать, что это произойдет на 100%, пока не могу, но с большой вероятностью да.

Если говорить о тренере, то я думаю, что буду работать с Марко Контрерасом, моим первым наставником. На данный момент менеджера нет.

Не знаю, буду ли работать с Эгисом Климасом. Скорее нет. Сейчас говорю с другими. Пока никаких договоренностей кроме устного договора о намерениях.

Пока неясна ситуация. Хочу, желание есть, а там увидим.

Напомним, что Гвоздик завершил карьеру в июне 2020 года.