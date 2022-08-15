Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Гвоздик может вернуться в бокс
Об этом он рассказал в одном из интервью
Украинский экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) в интервью YouTube-канала Студия бокса Виктора Ялимова анонсировал возвращение в ринг.
"Сейчас действительно смотрю в этом направлении. Чтобы не быть голословным, конкретики пока никакой нет. Но тренируюсь, говорю.
Даже есть возможные даты, но говорить пока не о чем. Хочу вернуться, есть желания, планы. Сказать, что это произойдет на 100%, пока не могу, но с большой вероятностью да.
Если говорить о тренере, то я думаю, что буду работать с Марко Контрерасом, моим первым наставником. На данный момент менеджера нет.
Не знаю, буду ли работать с Эгисом Климасом. Скорее нет. Сейчас говорю с другими. Пока никаких договоренностей кроме устного договора о намерениях.
Пока неясна ситуация. Хочу, желание есть, а там увидим.
Напомним, что Гвоздик завершил карьеру в июне 2020 года.
Популярное сейчас
- Есть более амбициозные претенденты. Малиновский не перейдет к новичку АПЛ
- Жезус назвал причину ухода из Манчестер Сити
- Минус БК и полсотни двухсотых. Последствия удара ВСУ по базе ЧВК Вагнер в Попасной
- "Убийство – грех!" Ломаченко опубликовал интервью митрополита московского патриархата
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО