Красюк рассказал, почему Фьюри избегает боя с Усиком

Александр Красюк, промоутер обладателя поясов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика, рассказал, почему Тайсон Фьюри не хочет сразиться с украинцем.

"Если бы я был менеджером Фьюри, то, наверное, пытался бы держаться подальше от Усика. Не потому, что победить Усика – невыполнимая миссия для Тайсона, но это очень опасная задача".

Не забывайте, что Леннокс Льюис ушел из бокса, являясь королем на троне. Он так и не вернулся ради реванша с Кличко, хотя Виталий упорно добивался этого боя. Кличко приложил максимум усилий, он хотел этого, поскольку чувствовал уверенность в том, что уничтожит Льюиса в реванше. Леннокс был достаточно умен, чтобы избежать реванша.

Вероятно, с Фьюри будет та же ситуация. Если он хочет оставаться королем, если он не хочет ничего доказывать, то ему следует держаться подальше от Усика. Но если он хочет войти в историю, подраться за наследство, тогда ему следует согласиться за поединок за звание абсолютного чемпиона с победителем боя Усик – Джошуа", – сказал Красюк.

20 августа в Джидде Александр Усик проведет второй бой с Энтони Джошуа. В первом бою украинец уверенно выиграл по очкам, получив чемпионские пояса.