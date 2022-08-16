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Усик назвал свой вес перед боем с Джошуа

Бокс
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Ждем украинца в деле

Усик назвал свой вес перед боем с Джошуа

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о своём весе в преддверии реванша с британцем Энтони Джошуа, который состоится уже на этих выходных в Саудовской Аравии.

"Думаю, что за сотку", – сказал Усик в интервью YouTube-каналу iD Boxing, вызвав смех окружающих.

Перед первым боем с Джошуа украинец показал рекордный вес в карьере – 100,3 кг.

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В статье: Александр Усик
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