Усик назвал свой вес перед боем с Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о своём весе в преддверии реванша с британцем Энтони Джошуа, который состоится уже на этих выходных в Саудовской Аравии.

"Думаю, что за сотку", – сказал Усик в интервью YouTube-каналу iD Boxing, вызвав смех окружающих.

Перед первым боем с Джошуа украинец показал рекордный вес в карьере – 100,3 кг.