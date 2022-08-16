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Александр Усик и Энтони Джошуа провели открытую тренировку накануне боя

Бокс
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Украинец удивил публику нестандартными трюками

Александр Усик и Энтони Джошуа провели открытую тренировку накануне боя

фото - boxingscene.com

Новина українською

20 августа в Саудовской Аравии украинский боксер Александр Усик (19–0, 13 КО) выйдет на бой-реванш против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Напомним, что первый их поединок прошел 11 месяцев назад и завершился победой украинца. На кону будут стоять пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владеет Усик.

Сегодня, 16 августа боксеры провели открытую тренировку.

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В статье: Александр Усик
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