Александр Усик и Энтони Джошуа провели открытую тренировку накануне боя

20 августа в Саудовской Аравии украинский боксер Александр Усик (19–0, 13 КО) выйдет на бой-реванш против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Напомним, что первый их поединок прошел 11 месяцев назад и завершился победой украинца. На кону будут стоять пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владеет Усик.

Сегодня, 16 августа боксеры провели открытую тренировку.