Василий Ломаченко прилетел в США для подготовки к бою

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound Василий Ломаченко прилетел в Лос-Анджелес для подготовки к следующему поединку.

Ожидается, что украинский спортсмен пройдёт тренировочный лагерь на юге штата Калифорния.

Ранее менеджер Ломаченко Эгис Климас заявил, что соперник по новому бою Ломаченко пока неизвестен.