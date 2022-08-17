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Василий Ломаченко прилетел в США для подготовки к бою

Бокс
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У боксера появился ещё один шанс привлечь внимание к войне в Украине

Василий Ломаченко прилетел в США для подготовки к бою

Boxingscene

Новина українською

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound Василий Ломаченко прилетел в Лос-Анджелес для подготовки к следующему поединку.

Ожидается, что украинский спортсмен пройдёт тренировочный лагерь на юге штата Калифорния.

Ранее менеджер Ломаченко Эгис Климас заявил, что соперник по новому бою Ломаченко пока неизвестен.

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В статье: Василий Ломаченко
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