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Василий Ломаченко прилетел в США для подготовки к бою
У боксера появился ещё один шанс привлечь внимание к войне в Украине
Boxingscene
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound Василий Ломаченко прилетел в Лос-Анджелес для подготовки к следующему поединку.
Ожидается, что украинский спортсмен пройдёт тренировочный лагерь на юге штата Калифорния.
Ранее менеджер Ломаченко Эгис Климас заявил, что соперник по новому бою Ломаченко пока неизвестен.
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