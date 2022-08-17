Александр Усик пришел на пресс-конференцию в образе козака

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) пришел на пресс-конференцию перед реваншем с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в образе козака.

Напомним, что 20 августа в Джидде Александр Усик проведет второй бой с Энтони Джошуа. В первом бою украинец уверенно выиграл по очкам, добыв чемпионские пояса.