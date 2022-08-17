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Александр Усик пришел на пресс-конференцию в образе козака
Бой состоится 20 августа
Фото: Твиттер
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) пришел на пресс-конференцию перед реваншем с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в образе козака.
Напомним, что 20 августа в Джидде Александр Усик проведет второй бой с Энтони Джошуа. В первом бою украинец уверенно выиграл по очкам, добыв чемпионские пояса.
The Champ ????#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/yNUpzeAZ3i— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 17, 2022
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