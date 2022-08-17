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Состоялась традиционная дуэль взглядов перед боем Усик - Джошуа

Бокс
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Ждем боя

Состоялась традиционная дуэль взглядов перед боем Усик - Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне боя между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа прошла пресс-конференция.

Украинец пришел в образе козака. После этого оба боксера провели традиционную дуэль взглядов, на которой Александр Усик "пересмотрел" своего оппонента.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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