Состоялась традиционная дуэль взглядов перед боем Усик - Джошуа

Накануне боя между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа прошла пресс-конференция.

Украинец пришел в образе козака. После этого оба боксера провели традиционную дуэль взглядов, на которой Александр Усик "пересмотрел" своего оппонента.