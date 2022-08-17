Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Состоялась традиционная дуэль взглядов перед боем Усик - Джошуа
Ждем боя
Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне боя между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа прошла пресс-конференция.
Украинец пришел в образе козака. После этого оба боксера провели традиционную дуэль взглядов, на которой Александр Усик "пересмотрел" своего оппонента.
FACE OFF ????@usykaa ???? @anthonyjoshua— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 17, 2022
The unified World Heavyweight Championship rematch!#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/emetRBvibA
Популярное сейчас
- Роман Яремчук и не его Бенфика. Окно украинца вновь открывается против Динамо
- Динамо - Бенфика. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 17.08.2022
- Малиновского торгует гранд АПЛ, а Довбика - аутсайдер Серии А. Главные новости за 16 августа
- Усик - Джошуа 2: когда и где смотреть онлайн бесплатно бой
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО