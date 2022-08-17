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Оскар Де Ла Хойя: Я думаю, что у Усика сильнее развит инстинкт убийцы, чем у Джошуа

Бокс
(1 голосов)

Президент Golden Boy Promotions поделился ожиданиями

Оскар Де Ла Хойя: Я думаю, что у Усика сильнее развит инстинкт убийцы, чем у Джошуа

фото - boxingscene.com

Новина українською

Президент Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя в интервью Fight Hub TV поделился ожиданиями от реванша между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и экс Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Я был бойцом, который менял тренера восемь раз. Мне всегда нужно было 3-4 поединка, чтобы приспособиться. На самом деле мне кажется, что Усик, вероятно, легче победит Джошуа во втором поединке. Я думаю, что у Усика сильнее развит инстинкт убийцы".Если Усик окажется в нокдауне, то поднимется и нокаутирует тебя благодаря своему мужеству.И дело не в мужестве, потому что оно есть у каждого бойца, который выходит на ринг.Но это что-то вроде жесткости, а в целом - это яйца. что это. Конечно, и у Усика, и у Джошуа есть яйца, но я думаю, что Александр использует их чаще".

Напомним, реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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Источник:
XSport.ua

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Комментарии (1)
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Бaрселиниус (землянин)
17.08.2022 в 19:00
Да, Оскар прав. Джошуа мягок, а Усик жёстче.
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