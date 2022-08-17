Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джошуа: Все просто: это бой, который нужно выиграть
Энтони Джошуа - о предстоящем бое против Александра Усика
Фото: The Sun
Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) во время пресс-конференции прокомментировал предстоящий бой против Александра Усика (19-0, 13 КО).
"Все очень просто: это бой, который нужно выиграть.
Подготовка к реваншу была непростой, но мне нравится давление. Теперь нужно просто сделать свою работу: довериться инстинктам, оставаться сосредоточенным, работать и, дай Бог, победить.
Вся суть в соревнованиях. У меня есть цели, которых я хочу достичь в этот вечер. Это и борьба с самим собой. Да, пояса что-то да значат, но они - лишь конечная цель. Я не хочу пропускать сам процесс - именно на нем я и должен сконцентрироваться", - сказал Джошуа.
Популярное сейчас
- М1925, Ингулец и Львов на сборах не проигрывали. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Тактическая гибкость и освобождение Джаки. Как Зинченко влияет на игру Арсенала
- Резников сообщил о новом возгорании в Крыму, а также отреагировал на бредни шойгу по поводу HIMARS'ов
- Александр Усик завершил подготовку к поединку с Джошуа. Фото
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО