Джошуа: Все просто: это бой, который нужно выиграть

Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) во время пресс-конференции прокомментировал предстоящий бой против Александра Усика (19-0, 13 КО).

"Все очень просто: это бой, который нужно выиграть.

Подготовка к реваншу была непростой, но мне нравится давление. Теперь нужно просто сделать свою работу: довериться инстинктам, оставаться сосредоточенным, работать и, дай Бог, победить.

Вся суть в соревнованиях. У меня есть цели, которых я хочу достичь в этот вечер. Это и борьба с самим собой. Да, пояса что-то да значат, но они - лишь конечная цель. Я не хочу пропускать сам процесс - именно на нем я и должен сконцентрироваться", - сказал Джошуа.