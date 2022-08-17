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Джошуа: Все просто: это бой, который нужно выиграть

Бокс
(1 голосов)

Энтони Джошуа - о предстоящем бое против Александра Усика

Джошуа: Все просто: это бой, который нужно выиграть

Фото: The Sun

Новина українською

Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) во время пресс-конференции прокомментировал предстоящий бой против Александра Усика (19-0, 13 КО).

"Все очень просто: это бой, который нужно выиграть.

Подготовка к реваншу была непростой, но мне нравится давление. Теперь нужно просто сделать свою работу: довериться инстинктам, оставаться сосредоточенным, работать и, дай Бог, победить.

Вся суть в соревнованиях. У меня есть цели, которых я хочу достичь в этот вечер. Это и борьба с самим собой. Да, пояса что-то да значат, но они - лишь конечная цель. Я не хочу пропускать сам процесс - именно на нем я и должен сконцентрироваться", - сказал Джошуа.

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В статье: Энтони Джошуа
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Комментарии (1)
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Бaрселиниус (землянин)
17.08.2022 в 19:09
Аосьхуйтобі.
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