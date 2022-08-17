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Красюк: Усик - в своем весе, это его лучшая форма
Промоутер Александра Усика - о физической форме боксера
фото - ringside24.com
Александр Красюк, промоутер Александра Усика в WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе прокомментировал физическую форму украинского боксера и его готовность к поединку против Энтони Джошуа.
"Он не выходит за пределы своего нормального веса, поэтому я не думаю, что его вес будет чем-то отличаться от того, который был во время первого боя.
Это его самая лучшая форма. Его скорость и сила находятся на лучшем уровне, когда он остается в своем весе - около 220 фунтов (около 99,8 кг)", - сказал Красюк.
Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.
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