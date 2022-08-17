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Чисора: Джошуа победит Усика нокаутом

Бокс
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У Дерека Чисоры свое мнение на предстоящий поединок

Чисора: Джошуа победит Усика нокаутом

Новина українською

Дерек Чисора поделилися ожиданияами от предстоящего боя между Энтони Джошуа и Александром Усиком, и признался, что не верит в победу украинца.

"Исходя из того, что я увидел на открытой тренировке, Джошуа делает именно то, что ему нужно делать: пытается наносить силовые удары и нокаутировать этого парня. Александр встал в стойку правши, пытаясь обмануть людей, что будет боксировать как ортодокс. Посмотрим, как оно будет.

Насколько тяжелый удар у Усика? Усик не обладает тяжелым ударом, но он бьет. Он всегда рядом, никогда не устает.

А вот у Джошуа есть мощь, так что скоро мы все увидим. Я предполагаю, что Джошуа победит нокаутом", - сказал Чисора.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Дерек Чисора
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