Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чисора: Джошуа победит Усика нокаутом
У Дерека Чисоры свое мнение на предстоящий поединок
Дерек Чисора поделилися ожиданияами от предстоящего боя между Энтони Джошуа и Александром Усиком, и признался, что не верит в победу украинца.
"Исходя из того, что я увидел на открытой тренировке, Джошуа делает именно то, что ему нужно делать: пытается наносить силовые удары и нокаутировать этого парня. Александр встал в стойку правши, пытаясь обмануть людей, что будет боксировать как ортодокс. Посмотрим, как оно будет.
Насколько тяжелый удар у Усика? Усик не обладает тяжелым ударом, но он бьет. Он всегда рядом, никогда не устает.
А вот у Джошуа есть мощь, так что скоро мы все увидим. Я предполагаю, что Джошуа победит нокаутом", - сказал Чисора.
Популярное сейчас
- Суд продолжается. Менди насиловал жертв в "комнатах паники"
- Резников сообщил о новом возгорании в Крыму, а также отреагировал на бредни шойгу по поводу HIMARS'ов
- "Вы не можете просто сказать, чтобы я готовил людей к войне". Зеленский рассказал The Post о своих решениях до 24 февраля
- "Ой, у лузі червона калина". Усик пришел на пресс-конференцию в казацкой одежде и спел
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО