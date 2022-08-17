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Названы гонорары Усика и Джошуа

Бокс
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Сумма довольно приличная

Названы гонорары Усика и Джошуа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Названа сумма, которую получат чемпион мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) и бывший обладатель титулов Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). За реванш каждый получит по $40 млн., пишет Daily Star.

По информации источника, боксерам заплатят эти гонорары в любом случае. При этом боксеры еще заработают на продаже платных трансляций.

Напомним, бой Усик-Джошуа пройдет 20 августа в Джидде.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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Источник:
XSport.ua

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