Названы гонорары Усика и Джошуа

Названа сумма, которую получат чемпион мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) и бывший обладатель титулов Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). За реванш каждый получит по $40 млн., пишет Daily Star.

По информации источника, боксерам заплатят эти гонорары в любом случае. При этом боксеры еще заработают на продаже платных трансляций.

Напомним, бой Усик-Джошуа пройдет 20 августа в Джидде.