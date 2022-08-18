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Названы возможные даты следующего боя Василия Ломаченка

Бокс
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Украинец вернется в ринг осенью

Названы возможные даты следующего боя Василия Ломаченка

Новина українською

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) вернётся на ринг в конце осени, сообщает издание BoxingScene.

По информации ресурса, Ломаченко выступит 22 или 29 октября в США. Соперником 34-летнего украинца станет 26-летний американский боксёр Джэмейн Ортис (16-0-1, 8 KO). Поединок, рассчитанный на 12 раундов, возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank.

Ломаченко не выступал с декабря 2021 года, когда победил единогласным решением экс-чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) ганца Ричарда Комми.

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В статье: Василий Ломаченко
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