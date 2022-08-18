Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названы возможные даты следующего боя Василия Ломаченка
Украинец вернется в ринг осенью
Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) вернётся на ринг в конце осени, сообщает издание BoxingScene.
По информации ресурса, Ломаченко выступит 22 или 29 октября в США. Соперником 34-летнего украинца станет 26-летний американский боксёр Джэмейн Ортис (16-0-1, 8 KO). Поединок, рассчитанный на 12 раундов, возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank.
Ломаченко не выступал с декабря 2021 года, когда победил единогласным решением экс-чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) ганца Ричарда Комми.
Популярное сейчас
- Будет хуже, или Почему спад результатов наших в Европе это нормально
- Тактическая гибкость и освобождение Джаки. Как Зинченко влияет на игру Арсенала
- Определен лучший игрок Динамо в матче против Бенфики
- Василий Ломаченко снова попал в скандал
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака