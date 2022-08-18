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Уайлдер: Моё сердце подсказывает, что Усик легко победит
Александру все пророчат победу
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал об ожиданиях от поединка украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа.
"Моё сердце подсказывает, что Усик легко победит. Он использует нынешний момент. Но, вы знаете, это бокс, в нём никогда не знаешь, как всё сложится. Я желаю им обоим удачи, чтобы они вышли с ринга такими же, как и зашли, — здоровыми и целыми", — цитирует Уайлдера DAZN.
Британец постарается вернуть чемпионские пояса, которых лишился во время первого поединка с Усиком. В настоящее время украинцу принадлежат титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.
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