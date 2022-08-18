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Тони Беллью: Усик не мог набрать 7 кг
Британец похвалил украинца
Фото: fightnews.info
Бывший соперник чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Тони Беллью рассказал, какой вес, по его мнению, имеет украинец перед боем с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) .
"Это отличный бой. Усик ни за что не мог набрать семь килограммов по сравнению с его весом в прошлом поединке, на это нет никаких шансов. По-моему, Усик не мог бы выступать и делать то, в чем он крут, если бы весил на 7 кг больше, это просто абсурдно.
Это будет очень хороший поединок. Я думаю, что у Джошуа есть все атрибуты, чтобы победить. И я действительно считаю, что он это сделает. Я знаю, что вы ответите: "Белль так говорит, потому что дружит с Эй Джеем". Я также думаю и о мире Александра Усика – какой он отличный боец и парень. К сожалению, я лично знаю, насколько он крут", – сказал Беллью.
Нпомним, что 20 августа в Джидде Александр Усик проведет второй бой с Энтони Джошуа.
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