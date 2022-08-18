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Тедди Атлас: Я ставлю на досрочную победу Александра Усика

Бокс
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Надеемся, что так и будет

Тедди Атлас: Я ставлю на досрочную победу Александра Усика

Фото: isport.ua

Новина українською

Тренер по боксу и аналитик Тэдди Атлас рассказал об ожиданиях от поединка украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа. Они проведут бой-реванш 20 августа в Саудовской Аравии.

"Станет ли реванш продолжением прошлого боя? Думаю, когда Усик потрясёт Джошуа своей левой, Энтони не сможет ничего ответить, судя по сообщениям в соцсетях. 75% этой игры – психология. Джошуа явно находится не в лучшем психологическом состоянии, если он начинает искать оправдания до того, как бой состоится.

За неделю до поединка он не должен говорить об оправданиях, он должен быть уверен в своей победе. Мне кажется, что Джошуа еще не готов. Я ставлю на досрочную победу Александра Усика", — сказал Атлас в эфире своего подкаста.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тедди Атлас
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