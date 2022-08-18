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Тренер Джошуа назвал слабые места Усика

Бокс
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Британец будет бить по корпусу

Тренер Джошуа назвал слабые места Усика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Роберт Гарсия рассказал, что в команде рассчитывают на досрочную победу своего боксера над Александром Усиком (19-0, 13 KO) в реванше:

"Может ли Джошуа победить судейским решением? Да. Я знаю, что он способен победить по очкам. Хоть Энтони и хочет заставить Усика пятиться, но если он будет контролировать бой длинными ударами, активно используя джеб, то может легко выиграть судейским решением".

Однако имеет ли Джошуа силу и мощь, падал ли Усик раньше? Да. Нравятся ли Александру удары по корпусу? Наверное, нет, потому что он несколько раз находился на конвасе после них. Может ли Джошуа нокаутировать его? Я думаю да. И это то, на что мы нацелены. Я считаю, что Энтони это сам знает. Мы с Анхелем Фернандесом подтолкнем его к походу за нокаутом, - сказал тренер.

Отметим, что Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) также подсказывает Джошуа работать по корпусу украинца.

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В статье: Александр Усик
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