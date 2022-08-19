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Состоялась церемония взвешивания перед боем Усик - Джошуа

Бокс
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Украинец оказался легче

Состоялась церемония взвешивания перед боем Усик - Джошуа

Фото: Твиттер

Новина українською

19 августа состоялось взвешивание Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO). Напомним, что бой состоится в Джидде, Саудовская Аравия 20 августа.

Бой пройдет за пять чемпионских поясов – WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring.

По итогам церемонии взвешивания Александр Усик оказался легче Джошуа на 10,4 кг.

  • Александр Усик – 100,5 кг
  • Энтони Джошуа – 110,9 кг
Самые яркие моменты боя Усик - Джошуа доступны в режиме Live в нашем Telegram
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В статье: Энтони Джошуа
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