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Состоялась церемония взвешивания перед боем Усик - Джошуа
Украинец оказался легче
Фото: Твиттер
19 августа состоялось взвешивание Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO). Напомним, что бой состоится в Джидде, Саудовская Аравия 20 августа.
Бой пройдет за пять чемпионских поясов – WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring.
По итогам церемонии взвешивания Александр Усик оказался легче Джошуа на 10,4 кг.
- Александр Усик – 100,5 кг
- Энтони Джошуа – 110,9 кг
⚖️ WEIGH-IN ????@usykaa and @anthonyjoshua hit the scales in Jeddah!— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 19, 2022
???? The Unified World Heavyweight Championship#UsykJoshua2 #RageOnTheRedSea pic.twitter.com/fQGkyKI1Qa
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